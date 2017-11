Em crise, Inter faz confronto direto com Oeste para confirmar volta à elite

Mesmo virtualmente com uma vaga na elite nacional em 2018, o Internacional vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Sem vencer há quatro jogos – sequência que causou a queda do técnico Guto Ferreira -, o time gaúcho vai até a Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, para enfrentar o Oeste, às 20h30, pela 36.ª rodada. Um empate é o bastante para o acesso à elite ser confirmado de forma antecipada.

Empate, inclusive, é com o que o Internacional está mais acostumado ultimamente. São três seguidos. O último deles – 1 a 1 com o Vila Nova-GO, em Porto Alegre – resultou em protestos dos torcedores no lado de fora do Beira-Rio e na demissão da comissão técnica liderada por Guto Ferreira.

LEIA TAMBÉM: Éverton Ribeiro aposta na confiança do Fla para brigar por títulos

Ultrapassado pelo América-MG (66 pontos) no último final de semana, o Internacional tem 64 pontos e garante matematicamente o acesso com um empate porque não poderia mais ser alcançado pelo Oeste, que tem 57 e é o quinto colocado. O time paulista quer se manter vivo na briga por uma vaga no G4 e defende uma invencibilidade de seis jogos.