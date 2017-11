Em Couto Pereira lotado, Paraná empata com Boa e se despede de ídolo de 41 anos

A torcida do Paraná que lotou o estádio Couto Pereira, em Curitiba, neste sábado, para ver o último jogo do time na Série B do Campeonato Brasileiro – o clube já havia garantido o acesso à Série A após dez anos de afastamento – teve de se contentar com um empate por 1 a 1 com do Boa. Com o resultado, o Paraná terminou o torneio na quarta colocação, com 64 pontos, enquanto a equipe mineira ficou em 10.º lugar, com 50.

A partida, válida pela 38.ª e última rodada da competição, registrou a presença de quase 37.714 paranistas, número que proporcionou o recorde de público do estádio neste ano, emprestado pelo rival Coritiba para o confronto.

Além da comemoração pelo retorno à Série A, o duelo marcou também a despedida do goleiro Marcos, de 41 anos, jogador que mais vezes atuou com a camisa do Paraná – foram 366 jogos. O goleiro foi escalado no lugar do titular Richard.