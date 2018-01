Em clima de festa, Jô chega ao Japão e diz que ainda sonha em jogar a Copa

Em clima de festa, com a presença de aproximadamente 200 torcedores o esperando no aeroporto, o atacante Jô chegou ao Japão para se apresentar ao Nagoya Grampus. Entre os assuntos mais importantes da entrevista coletiva desta sexta-feira, o artilheiro do último Campeonato Brasileiro disse que ainda sonha em jogar a Copa do Mundo da Rússia e admitiu sua predileção pela culinária do país oriental.

“O desejo de voltar à seleção brasileira e jogar mais uma Copa do Mundo é o mesmo. Minha alegria é que o Nagoya abriu as portas para eu fazer meu trabalho. Tenho certeza que se eu fizer um bom trabalho, bons jogos e gols, muitos no Brasil falam que eu tenho chance e por isso vou acreditar”, disse o centroavante.

O novo jogador do Nagoya Grampus, time recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Japonês, recebeu a camisa 7 do presidente do clube e revelou que um dos fatores decisivos de ter aceitado a proposta foi a possibilidade de morar no Japão, além de ser fã da culinária do país oriental.