Em clássico tenso, Roma derrota Lazio por 2 a 1 e sobe para terceiro no Italiano

Como quase sempre acontece, o clássico deste sábado entre Roma e Lazio, no estádio Olímpico, em Roma, foi tenso. Torcidas se provocando antes e durante a partida com cânticos e faixas e jogadores disputando cada jogada com uma vontade além do normal. No fim, vitória da Roma por 2 a 1, pela abertura da 13.ª rodada do Campeonato Italiano, que a faz subir para a terceira colocação.

Com 30 pontos em 12 jogos – o duelo adiado contra a Sampdoria será em dezembro -, a Roma está na cola do líder Napoli e da vice Juventus. A Lazio, que também tem uma partida adiada – contra a Udinese -, caiu para a quinta posição com 28 pontos, atrás também da Internazionale.

Em campo, muita ação logo no início. No primeiro minuto, o centroavante Immobile invadiu a área da Roma e tocou na saída de Alisson, mas o bandeirinha anulou o gol por impedimento. O susto não impediu o time romanista de ter mais posse de bola no primeiro tempo e criar duas boas chances para abrir o placar com o bósnio Dzeko.