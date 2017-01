Em casa, Liverpool sofre sua segunda eliminação na semana

Ainda não será em 2017 que o Liverpool vai quebrar um tabu de 11 anos sem ganhar a Copa da Inglaterra. Neste sábado, mesmo jogando em Anfield Road, a equipe dona de sete títulos, o último deles obtido na temporada 2005/06, caiu diante do pequeno Wolverhampton, por 2 a 1.

Ainda sonhando com o título do Campeonato Inglês, o técnico Jürgen Klopp poupou parte dos titulares na equipe inicial, mas, com desvantagem no placar, lançou mão de Philippe Coutinho na volta do intervalo. De nada adiantou.

LEIA TAMBÉM: Peru abre mão de 'estádio azarado' e enfrentará o Brasil em uma arena menor

Stearman abriu o placar para o Wolves, de cabeça, quando o relógio ainda não havia completado o seu primeiro minuto. Ainda na primeira etapa, aos 41, um contra-ataque rápido terminou com Weimann driblando o goleiro Karius em velocidade para mandar para o gol vazio.

No segundo tempo, na base da pressão, o Liverpool até conseguiu descontar, com Origi, mas só quatro minutos antes do fim do tempo regulamentar. Sturridge e Can também haviam entrado, para o Liverpool ir para o tudo ou nada.

A eliminação é a segunda seguida do Liverpool, que na quarta-feira caiu diante do Southampton na semifinal da Copa da Liga Inglesa, com duas derrotas por 1 a 0. A única esperança agora é o Campeonato Inglês, onde aparece a 10 pontos do líder Chelsea.

LEIA TAMBÉM: Sócios votam aprovação do novo estatuto do São Paulo neste sábado no Morumbi