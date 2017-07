Em casa, Goiás vence Luverdense por 3 a 1 e se recupera na Série B do Brasileiro

Depois de duas derrotas dolorosas – no clássico contra o Vila Nova, por 2 a 0. e para o Juventude. por 3 a 0 -, o Goiás conseguiu se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Luverdense por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 12.ª rodada. Alex Alves, Michael e Tiago Luís marcaram os gols para os goianos, enquanto que Eduardo diminuiu para os mato-grossenses.

Com a vitória, o Goiás pegou o elevador e vai dormir em sexto lugar com 17 pontos, torcendo contra os rivais que entram em campo neste sábado para seguir sonhando com o acesso. O Luverdense, por sua vez, manteve a má fase, chegando ao quinto jogo sem vitória e caindo para a 19.ª e penúltima posição com apenas 12 pontos.

Pressionados pela tabela de classificação, os dois times tentaram arrumar espaço no campo de defesa adversário desde o começo. O Luverdense, no entanto, começou mais perigoso e criou boa chance logo aos 15 minutos. Em contra-ataque, Rafael Silva recebeu em velocidade e bateu cruzado, exigindo boa defesa do goleiro Marcelo Rangel.