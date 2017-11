Em campanha de extremos, Corinthians reage na hora certa para ser campeão

Poucas vezes um campeão brasileiro teve uma campanha com altos e baixos tão extremos como o Corinthians. Do primeiro turno imbatível, passando pela inexplicável derrocada na segunda metade da competição, até o reerguimento nas rodadas finais, o time do técnico Fábio Carille fez o torcedor experimentar as mais diversas sensações ao longo destes seis meses.

A primeira talvez tenha sido a dúvida. Apesar de entrar no Brasileirão como campeão paulista, o Corinthians era visto com certa insegurança pela torcida. E o empate na estreia com a Chapecoense, em casa, só reforçou este sentimento. Os triunfos na sequência sobre Vitória, Atlético Goianiense e Santos, no entanto, embalaram o time, que chegaria à ponta na quinta rodada, com a sua única goleada neste Brasileirão: 5 a 2 sobre o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Animado e líder, o Corinthians disputou a sua primeira “decisão” no dia 25 de junho, em Porto Alegre, diante do segundo colocado Grêmio. A atuação segura e a vitória por 1 a 0, com gol de Jadson e pênalti defendido por Cássio no fim, mudaram a sensação da torcida sobre seu time. Agora, a confiança havia tomado conta.