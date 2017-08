Em busca de um ‘novo começo’, Atlético-GO terá quatro mudanças diante do Coritiba

O técnico João Paulo Sanches vem quebrando a cabeça para colocar em campo o melhor que tem em mãos no Atlético Goianiense. Para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 16 horas, no estádio Olímpico, ele indicou um time com quatro mudanças em relação ao da derrota para o Fluminense pelo placar de 3 a 1, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Com uma lesão no tendão de Aquiles, o zagueiro e capitão Roger Carvalho não jogará mais em 2017. O defensor dará a posição para William Alves. Outra baixa é Andrigo, suspenso. Diego Rosa será o substituto. O meia Luiz Fernando, que vem sendo uma espécie de 12.º jogador do time titular, é outro que está fora por acúmulo de cartões amarelos.

O treinador ainda fez uma mudança por opção técnica. Jonathan assumirá a lateral direita, onde André Castro vinha sendo improvisado. Já Igor retorna ao meio de campo após cumprir suspensão automática. Silva, então, ficará como opção no banco de reservas.