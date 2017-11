Em busca de privacidade, Neymar muda de endereço em Paris

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Neymar vai ter de mudar de residência na região de Paris por questões de segurança e privacidade. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo jornal Le Parisien, que coloca o fato como mais uma dificuldade na adaptação do astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain à França. A casa que fica para trás, de mais de mil metros quadrados, fica na região de Yvelines, periferia de Paris, e era ocupada pelo craque desde o final de agosto. Mas com a descoberta de seu endereço, o local passou a ser assediado por torcedores e pelo menos uma tentativa de invasão teria sido verificada.

Neymar vivia na residência com alguns dos membros de sua família – seu filho continua em Barcelona, por ora – e com amigos desde que deixou um hotel cinco estrelas nos arredores do Arco do Triunfo, na capital francesa. Caminhões vindos de Barcelona, onde o craque vivia e jogava, se sucederam na propriedade situada no município de Bougival, uma região urbana repleta de grandes propriedades. Em torno da casa de cinco andares, com piscina no interior e sala de jogos, Neymar dispunha de um parque de 5 mil metros quadrados. A região é a mesma em que Ronaldinho viveu em sua passagem pelo PSG.

LEIA TAMBÉM: Alemão terá 1º jogo apitado por mulher no domingo em Berlim

Na época da mudança de Neymar, o prefeito da cidade, Luc Wattelle, chegou a comemorar a chegada do craque. “Sempre fico feliz pela comunidade quando recebemos uma personalidade mundial”, afirmou. “Nós tivemos Ronaldinho, que era de grande discrição e grande cortesia. Esperamos que Neymar seja como ele – embora não tenhamos muitas dúvidas.”