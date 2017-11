Em busca de naturalização, Willian José sonha com seleção da Espanha

Em busca do passaporte espanhol, o atacante Willian José sonha com uma chance na seleção do país onde joga atualmente, com a camisa do Real Sociedad. O ex-jogador de São Paulo e Grêmio afirmou nesta terça-feira que aceitaria uma eventual convocação do técnico Julen Lopetegui.

“Ficaria encantado. Gosto muito da seleção do Brasil, mas também gosta da Espanha e acredito que estou mais perto desta”, disse o jogador, que nunca foi convocado para a seleção principal brasileira.

Atuando no futebol espanhol desde 2014, Willian José entrou com pedido para ter nacionalidade espanhola recentemente. “Tomara que eu consiga o passaporte e aí eu poderia jogar pela Espanha, se for convocado”, disse o jogador.