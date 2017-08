Em boa fase na Série B do Brasileiro, Internacional joga contra o ABC em Natal

O Internacional volta neste sábado, às 16h30, a ficar frente a frente com o primeiro time que lhe causou um tropeço no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 21.ª rodada, o clube do Rio Grande do Sul vai até Natal para enfrentar o ABC, no estádio Frasqueirão. No jogo do primeiro turno, realizado em Porto Alegre, a equipe potiguar arrancou o empate por 1 a 1, indicando que a trajetória colorada na competição não seria fácil.

O momento do time comandado pelo técnico Guto Ferreira é muito bom. São quatro vitórias consecutivas, que o deixa com 36 pontos, garantido no G4 – a zona de acesso – até o final da rodada. Enquanto isso, o clube potiguar precisa ganhar para deixar a lanterna, com 16 pontos.

Muita coisa mudou depois do primeiro encontro em Porto Alegre. Os dois times trocaram de treinador. No Internacional saiu Antônio Carlos Zago e entrou Guto Ferreira, enquanto que Márcio Fernandes assumiu a vaga de Geninho no clube do Rio Grande do Norte. A diferença é que a equipe colorada disparou na classificação, enquanto que o adversário despencou.