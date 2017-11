Em BH, Coritiba quer aproveitar boa fase para se livrar de vez do rebaixamento

O Coritiba está a uma vitória de garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, algo impensável há um mês, quando era vice-lanterna da competição e apresentava um futebol de baixa qualidade. Há sete jogos sem perder, o time dirigido pelo técnico Marcelo Oliveira enfrenta o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste domingo, para sacramentar uma das maiores reações do torneio. O jogo pela 36.ª rodada está marcado para as 19 horas.

Para encerrar qualquer chance de ser rebaixado, é necessário vencer em Belo Horizonte e ainda torcer para que Ponte Preta ou Vitória não vençam os seus jogos. O primeiro enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, e o outro recebe o Cruzeiro, em Salvador. Com 43 pontos, Marcelo Oliveira vem de quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos. A última derrota ocorreu há quase um mês contra o Grêmio, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Autor do gol na vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, o zagueiro Cléber Reis alvoroçou a torcida nas redes sociais. Após o jogo, o Twitter do clube postou um vídeo do jogador, agradecendo o apoio das arquibancadas: “Alô, torcedor coxa-branca. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aí. Foi gratificante ter vocês, motivante total. Espero que seja assim até o final. Tamo junto, é nóis”.