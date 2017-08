Em Belo Horizonte, Corinthians joga contra o cansaço e o Atlético Mineiro

O Corinthians tem dois adversários nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e o cansaço, que atualmente parece ser algo que preocupa mais o técnico Fábio Carille. No total, o time tem cinco desfalques certos e o número pode chegar a sete. Será preciso o treinador mostrar que realmente consegue mexer na equipe sem atrapalhar tanto o entrosamento, principal característica da equipe na sequência de 32 jogos de invencibilidade.

A equipe alvinegra continua líder com sobras, somando 41 pontos contra 33 do vice-líder Grêmio. Entretanto, as últimas quatro rodadas ligaram um sinal de alerta, pois o time de Fábio Carille somou apenas seis dos 12 pontos disputados – um aproveitamento de 50%. Anteriormente, o desempenho era de 89%. Coincidentemente, a leve queda aconteceu justamente após o técnico gremista Renato Gaúcho dizer, em entrevista coletiva, que o time paulista iria despencar no Brasileirão.

Mesmo perdendo força, o Corinthians está 32 jogos invicto, sendo a segunda melhor sequência da história do clube. Apesar dos bons números, superar o Atlético Mineiro será um desafio ainda mais complicado, já que há muito tempo Fábio Carille não tem tantos problemas para escalar o time. Marquinhos Gabriel, Romero, Clayton, Pablo e Jadson são desfalques certos. Guilherme Arana e Maycon são dúvidas.