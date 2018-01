Em Barueri, Flamengo goleia o Elosport-SP por 5 a 0 e avança na Copa São Paulo

O Flamengo enfrentou o Elosport-SP na Arena Barueri, em Barueri (SP), nesta sexta-feira, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e não teve dificuldades para avançar na competição. O clube carioca foi superior e venceu por 5 a 0.

Na próxima fase, o Flamengo enfrentará o Coritiba, que mais cedo havia vencido o Aimoré-RS por 2 a 1, em Capão Bonito (SP). A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai confirmar a data e o horário do confronto.

O Flamengo começou a partida contra o Elosport indo para cima e abriu o placar logo em sua segunda chegada ao ataque, aos sete minutos, em gol contra do zagueiro Germano. O placar foi ampliado já no fim do primeiro tempo, com gol de Luiz Henrique aos 41, chutando rasteiro.