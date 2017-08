Em baixa, Giovanni Augusto se destaca em treino do Corinthians

Os desfalques da atividade, além de Cássio e Fagner, com a seleção brasileira, e Balbuena e Romero, com a seleção paraguaia, foram Rodriguinho e Carlinhos, que ficaram na academia, e Léo Santos e Vilson, que realizaram reforço muscular. Guilherme Arana, Mantuan, Pedrinho e Danilo continuam se recuperando de lesão.

Pouco aproveitado pelo técnico Fábio Carille nas últimas partidas, Giovanni Augusto foi o destaque do treinamento do Corinthians realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O meia marcou dois gols, deu chapéu e mostrou muita disposição na atividade.

Enquanto Giovanni Augusto mostrava estar em um dia inspirado, Kazim comprovou que a má fase não é apenas durante os jogos. O turco tentou, se esforçou, mas não conseguiu marcar gols no treino e se lamentava muito após cada chance perdida. O jogador foi um dos atletas mais criticados após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético Goianiense, no último sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o revés, o Corinthians segue folgado na liderança da competição e voltará a jogar em 10 de setembro, na Vila Belmiro, contra o Santos.

