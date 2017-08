Em áudio, Felipe Melo detona Cuca e deve deixar o Palmeiras

“Aqui não tem jeito, aqui já era. Com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, é mentiroso. Ele diz uma coisa, mas liga para a imprensa e fica falando um monte de coisa. Quando eu falar, vou ‘rasgar’ ele no meio”, disse Felipe Melo no áudio.

O volante Felipe Melo vai encerrar a passagem pelo Palmeiras da mesma forma polêmica com que chegou ao clube. Um áudio gravado pelo jogador e divulgado em grupos de WhatsApp, detonou a relação conturbada entre ele e o técnico Cuca, o responsável pelo seu afastamento. No conteúdo do material, o atleta chama o treinador de covarde e expôs desavenças.

Além de atacar Cuca, o volante afirmou já ter sido procurado por outros clubes. “Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo. Todo mundo está interessado. Agora o negócio foi ontem. Creio que agora vão começar a clarear as coisas”, afirmou.

Cuca decidiu afastar Felipe Melo na última sexta-feira, na véspera do jogo com o Avaí. Já no sábado, depois do triunfo por 2 a 0 sobre o time catarinense, o treinador confirmou que o atleta não defenderia mais o clube, porém negou existir desavenças entre os dois e atribuiu a decisão à questões táticas de organização do time.

LEIA TAMBÉM: Com a 21 de Zidane na Juventus, Dybala exalta francês às vésperas da final

Nesta segunda-feira, o jogador foi dispensado do treino, porém vai retornar aos trabalhos na terça pela manhã, quando Cuca vai definir o time titular que enfrentará o Botafogo, no Rio. “Mas com esse cara (Cuca) eu não fico. Tem que fazer nada, não. A torcida veio contra, então eles estão doidinhos. O Flamengo parece que estão conversando aí. Se o Flamengo realmente quiser, é esse o momento, nunca esteve tão fácil”, disse no áudio.

Na entrevista para a ESPN Brasil, o jogador lamentou a nova polêmica. Na apresentação, em janeiro, Felipe Melo gerou repercussão por ter dito na sua primeira entrevista, que se precisasse, daria tapa na cara de uruguaios.

“Eu queria fazer história no Palmeiras. Fiz três anos de contrato. Só no Galatasaray joguei por mais de três anos, fiquei quatro. Eu queria fazer uma trajetória bonita. Mas da minha parte, vou me apresentar, vou treinar”, prometeu em entrevista ao canal de televisão.