Em ano de reconstrução, Chapecoense celebra permanência na Série A do Brasileiro

Em um ano sofrido e de reconstrução, a Chapecoense conseguiu garantir a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro na rodada passada. O time bateu o Vitória por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó (SC), atingiu 47 pontos e celebrou como se tivesse conquistado um título.

A “salvação” do time fez com que jogadores festejassem no vestiário da Arena Condá ao som de “vamo, vamo, Chapê”, em cena que lembrou a comemoração feita em 2016, quando o time se classificou para a final da Copa Sul-Americana, dias antes da tragédia na Colômbia. “É um momento de alívio, de realizações. A torcida pode gritar que está na Série A de 2018”, afirmou Moisés Ribeiro, remanescente do time do ano passado.

O atacante Túlio de Melo lembrou das vítimas do acidente aéreo ocorrido em 2016. “Conseguimos cumprir a missão de deixar o time no mesmo patamar que eles deixaram”, comentou. “A emoção tomou conta de todos. Teve sabor de conquista, embora sua briga na tabela era apenas para se salvar do rebaixamento”, afirmou.