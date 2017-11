Em amistoso entre classificados para Copa, México bate a Polônia fora de casa

Na última sexta-feira, o México havia empatado por 3 a 3 com a Bélgica, em Bruxelas, antes de viajar para Gdansk. E, em solo polonês, a equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio fez o gol de sua vitória sobre os donos da casa já aos 13 minutos do primeiro tempo, por meio de forte finalização de Raul Jimenez, que aproveitou uma bola rebatida e chutou cruzado para vencer o goleiro Szczesny.

E o México venceu nesta segunda-feira mesmo sem poder contar com Javier “Chicharito” Hernández, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera e Edson Álvarez, todos lesionados. A Polônia, por sua vez, não teve a presença do seu principal jogador, o atacante Robert Lewandowski, goleador do Bayern de Munique.

Assim, a Polônia decepcionou os seus torcedores pela segunda vez seguida, pois na última sexta-feira ficou no empate por 0 a 0 com o Uruguai, em Varsóvia, em outro amistoso de preparação para a Copa. Os poloneses serão um dos oito cabeças de chave do sorteio dos grupos do Mundial de 2018, que será realizado no próximo dia 1º de dezembro, em Moscou.

LEIA TAMBÉM: Camilo treina no Inter e deve ser titular contra o Atlético-MG na Primeira Liga

Em outros amistosos encerrados há pouco nesta segunda-feira, mas entre seleções menos importantes e que não estarão na Copa de 2018, a Albânia venceu a Turquia por 3 a 2, enquanto o Kosovo superou a Letônia por 4 a 3.