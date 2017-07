Em alta, Pablo vê renovação com o Corinthians ‘99,9%’ certa

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Um dos destaques do Corinthians na temporada, o zagueiro Pablo mostra otimismo sobre seu futuro no clube e acredita que a sua permanência no clube está muito próxima de acontecer. Ele está emprestado pelo Bordeaux, da França, até o fim do ano, mas a tendência é que seja comprado e assine um longo vínculo com a equipe paulista.

“A chance de eu ficar é 99,9%. Já começamos a conversar e a chance de dar certo é muito grande. Acredito que dará certo. Eu estou feliz e minha família também está”, disse o defensor, após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Botafogo, domingo, no Itaquerão.

Pablo tem o valor fixado em 3 milhões de euros (R$ 10 milhões). Até o fim do mês passado, o Corinthians era o único que poderia negociar com o jogador, mas desde o início de julho qualquer clube pode fazer oferta pelo atleta, com o time paulista tendo oito dias para exercer a preferência.