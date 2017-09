Em alta, Atlético-MG recebe Palmeiras na tentativa de entrar no G6 do Brasileirão

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de entrar para o grupo de classificação da Copa Libertadores.

O time mineiro ocupa atualmente a 10.ª colocação com 29 pontos, a dois de distância do arquirrival Cruzeiro, atual sexto colocado. No Brasileirão foram dois triunfos e uma derrota nos últimos três jogos. A equipe ainda venceu duas partidas pela Copa da Primeira Liga, o que garantiu vaga na decisão – será contra o Londrina. em 8 de outubro, no estádio do Café, em Londrina (PR).

LEIA TAMBÉM: Palmeiras recua de negociação com Petros para investir em Bruno Henrique

O meia-atacante Valdívia, confirmado na equipe titular, comentou sobre a importância do duelo contra o Palmeiras. “Estamos perto do G6 e temos que encarar esse jogo como se fosse uma final, ir para cima sempre em busca do gol e vencer. É um jogo muito importante e estou ansioso para que comece logo e eu possa dar o meu melhor. Vai ser um grande jogo, a torcida vai comparecer e nos apoiar, então, é só esperar o momento do jogo para poder dar alegria ao nosso torcedor”, comentou.