Em 2º tempo eletrizante, Flamengo ganha no Chile e leva vantagem para jogo no Rio

O Flamengo não quer a repetição do que aconteceu em 2016. Contra o seu algoz nas oitavas de final da Copa Sul-Americana do ano passado, o time rubro-negro mostrou eficiência nesta quarta-feira, principalmente em um segundo tempo eletrizante, e goleou o Palestino por 5 a 2, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, pela rodada da ida da segunda fase da competição continental.

Para o jogo da volta, o Flamengo tem uma enorme vantagem para avançar às oitavas de final – o adversário sairá do duelo entre Chapecoense e Defensa y Justicia, da Argentina. No dia 9 de agosto, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, o Palestino precisará ganhar por no mínimo quatro gols de diferença para se classificar de forma direta. Disputa por pênaltis, somente se os chilenos vencerem por 5 a 2.

Em campo, pouca coisa pode ser descrita sobre o primeiro tempo. Os dois times não criaram nada, só maltrataram a bola na gelada noite de Santiago. Foi preciso uma chacoalhada dos treinadores no intervalo para tudo mudar na partida para a segunda etapa.