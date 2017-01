Elenco numeroso dificulta definição dos inscritos do Palmeiras no Paulistão

Com o elenco completo na Academia de Futebol e a intensificação dos treinos táticos e em semana de estreia na temporada, o Palmeiras vive a expectativa de saber qual será a relação de inscritos no Campeonato Paulista. O elenco numeroso, com 31 jogadores, terá de passar por uma difícil escolha para definir quem vai entrar na relação dos 28 que poderão disputar o Estadual.

A diretoria tem até 2 de fevereiro para enviar à Federação Paulista de Futebol (FPF) a relação dos participantes. O prazo é três dias antes da estreia oficial, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque. Antes disso, o técnico Eduardo Baptista terá dois amistosos para avaliar quem receberá a oportunidade. O primeiro é sábado, contra Chapecoense. Depois, o adversário será a Ponte Preta.

Na relação dos 28, obrigatoriamente três precisam ser goleiros. Essa limitação obriga o time a ter de deixar fora três jogadores de linha. Provavelmente uma das posições que deve ter jogadores cortados é o ataque. O setor é o mais numeroso do elenco, com oito opções, seguido dos meias, com seis. O técnico Eduardo Baptista tem treinado nos últimos dias com a presença de mais cinco atletas das categorias de base.

A expectativa para receber oportunidades já é tema de conversas do treinador com o time. “O técnico vai levar em conta o trabalho. Quem estiver bem nos treinos, na parte física. O grupo é unido e sabe trabalhar em conjunto. Vamos em busca do título no Campeonato Paulista”, disse o zagueiro Antônio Carlos, um dos nove reforços contratados.

A presença dos atletas recém-contratados, aliás, deixa a disputa mais acirrada. Jogadores que não tiveram muitas oportunidades de atuar no último ano, como o volante Rodrigo e o meia Vitinho, por exemplo, esperam começaram a mudar essa sina nesta pré-temporada, para terem mais espaço no Estadual.

Confira o elenco do Palmeiras:

Goleiros (três): Fernando Prass, Jailson e Vinícius Silvestre.

Zagueiros (cinco): Edu Dracena, Mina, Vitor Hugo, Thiago Martins e Antônio Carlos.

Laterais (quatro): Zé Roberto, Egídio, Jean e Fabiano.

Volantes (cinco): Arouca, Felipe Melo, Rodrigo, Tchê Tchê, Thiago Santos.

Meias (seis): Moisés, Raphael Veiga, Guerra, Michel Bastos, Vitinho, Hyoran.

Atacantes (oito): Alecsandro, Dudu, Erik, Willian, Keno, Barrios, Rafael Marques, Róger Guedes.