Elenco do São Paulo evita comemorar permanência na Série A: ‘Era nossa obrigação’

Os jogadores do São Paulo lamentaram o empate sem gols com o Botafogo, neste domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobretudo por acreditarem que o time tricolor fez uma apresentação superior aos visitantes no estádio do Pacaembu, na capital paulista. O time já soma quatro jogos seguidos sem vitória na competição nacional.

Apesar do empate diminuir ainda mais as chances do São Paulo se classificar para a Copa Libertadores, o time agora está matematicamente livre do risco de rebaixamento, uma vez que Ponte Preta e Vitória se enfrentam na próxima rodada. “Foi o pior ano da história do São Paulo. Graças a Deus não fomos rebaixados”, afirmou o argentino Lucas Pratto. Para Marcos Guilherme, superar o risco de queda não deveria ser comemorado. “Um time como o São Paulo não pode ficar feliz porque se livrou do rebaixamento”.

“Fomos superiores ao Botafogo”, defendeu Lucas Pratto. “Não fizemos um grande jogo, mas fomos superiores e criamos jogadas na frente. Eu mesmo tive uma boa chance, mas infelizmente a bola foi na trave. Mesmo com desfalques (de Hernanes e Arboleda), a nossa equipe lutou em busca da vitória até o final e acredito que devemos valorizar o empenho de todos”.