Elenco do Santa Cruz cobra direção por atraso em salários e ameaça fazer greve

Os jogadores estavam com quatro meses de salários atrasados, mas antes do jogo da última terça-feira contra o Vila Nova – 1 a 1, em Goiânia – a diretoria pagou um mês. Nesta quinta aconteceu uma reunião entre elenco e dirigentes no Recife para tratar deste assunto e ficou acertado que será feita uma greve a partir da próxima segunda por tempo indeterminado.

Não bastasse a situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz vive um momento conturbado também fora das quatro linhas. Insatisfeitos com o atraso de salários, o elenco deu um ultimato para a diretoria e ameaçou fazer greve a partir da próxima segunda-feira.

Sem vencer há 10 jogos, o Santa Cruz está na 18.ª colocação, com 33 pontos, e pode ter o seu rebaixamento decretado neste final de semana se perder para o Boa, em Varginha (MG), e acontecer uma combinação de resultados.

O rival Náutico também enfrentou problemas com falta de pagamento e ficou para trás. É o 19.º e penúltimo colocado. O lanterna ABC passou situação parecida, inclusive com ameaça de dar W.O. (não entrar em campo). Por coincidência está virtualmente rebaixado para a Série C em 2018. A desorganização e falta de estrutura parece caminhar lado a lado com os piores times da competição.

