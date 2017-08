Elenco do Rio Branco se une para ajudar Silas

Foto: Camila Moreira / AAN

O Rio Branco tem uma das menores folhas salariais da Copa Paulista, mas isso não impediu que o elenco desse uma aula de solidariedade. Após o treino desta quinta-feira, jogadores e comissão técnica fizeram uma “vaquinha” para ajudar o ex-atacante Silas, que trava uma luta contra a leucemia. O total arrecadado pelos atletas do Tigre, cerca de R$ 300, parece pouco perto dos 300 mil dólares (R$ 925 mil) necessários para o tratamento, que só pode ser feito no exterior, mas simbolizou uma das primeiras doações coletivas feitas por um clube ao ex-jogador de Capivariano, Guarani e Mogi Mirim.

“Com o que ganhamos, não temos condições de ajudar como queríamos. Mas não importa se arrecadamos R$ 100 ou R$ 500, o que juntamos foi de coração”, comentou o treinador Edson Vieira, que tomou a iniciativa de pedir a colaboração do elenco. “A gente quer que um Velo Clube, uma Ponte Preta, um Guarani, façam isso também. Essa nossa ajuda é um grão de areia para o que o Silas precisa, mas queremos que outros clubes possam ajudar este ser humano”, completou.

O goleiro do Palmeiras, Fernando Prass, também está organizando uma mobilização no meio do futebol. Até agora, Silas já recebeu cerca de R$ 130 mil em doações. Ele está com 30 anos e descobriu a doença em dezembro de 2014. Em junho do ano passado, após tratamento, ela foi dada como curada. No entanto, ainda no ano passado, quando retornou aos gramados pelo Penapolense, para a disputa da Copa Paulista, o ex-atacante redescobriu que continuava com o câncer, por conta de dores no corpo e cansaço constante. O atleta necessita de um transplante de medula para levar uma vida normal.