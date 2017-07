Eleito melhor em campo, Ochoa lamenta gol no fim: ‘Merecíamos o 3º lugar’

Ochoa fechou o gol neste domingo. Depois de ser vazado quatro vezes na derrota por 4 a 1 para a Alemanha nas semifinais, o goleiro mexicano fez uma grande atuação com direito a um pênalti defendido de André Silva aos 16 minutos do primeiro tempo.

O goleiro Ochoa vinha sendo o principal herói do México na briga pelo terceiro lugar da Copa das Confederações. Mas, ao levar um gol nos acréscimos e outro na prorrogação, viu Portugal vencer a partida por 2 a 1 e ficar com a medalha de bronze na competição.

A seleção portuguesa atuou sem Cristiano Ronaldo e saiu atrás do marcador por conta de um gol contra de Luis Neto. Somente aos 46 minutos do segundo tempo conseguiu empatar com Pepe. A virada veio no primeiro tempo da prorrogação, com um pênalti convertido por Adrien Silva.

Desta vez, Ochoa nada pôde fazer. Apesar de ver a derrota escapar no final, o goleiro mexicano acredita que sua seleção poderá surpreender na Copa do Mundo na Rússia no próximo ano. “Se continuarmos assim, nesta linha, com esta honestidade, com este trabalho e com esta união, o futebol nos recompensará como equipe”, finalizou.

LEIA TAMBÉM: Mano aponta falta de maturidade do Cruzeiro e admite momento ruim da defesa