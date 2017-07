Eleição no Corinthians é uma ameaça a permanência de Fábio Carille

Fábio Carille é o técnico do momento no futebol brasileiro, com os 30 jogos de invencibilidade, o título do Campeonato Paulista e a liderança com folga no Campeonato Brasileiro. Mas a política no Corinthians deixa o futuro do treinador incerto e existe a possibilidade de ele deixar o clube no final desta temporada.

O treinador tem contrato com o Corinthians até dezembro e, segundo o Estado apurou, ainda não foi procurado por ninguém da diretoria para tratar do assunto. Existe um temor no clube de que a valorização dele, pelos bons resultados, faça com que a negociação fique mais complicada no fim do ano.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Recentemente, Fábio Carille contou ter recebido uma sondagem da China. Segundo pessoas próximas, o salário seria “cinco ou seis vezes mais” do que ele recebe no Corinthians, mas o treinador não quis nem abrir negociação.