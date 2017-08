Elber anseia por titularidade no Cruzeiro e projeta time ofensivo contra o Vasco

O meia-atacante Elber, do Cruzeiro, aposta na sequência de jogos para se firmar como titular do time dirigido por Mano Menezes e acredita que a equipe celeste deverá atuar de forma ofensiva contra o Vasco, nesta quinta, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Começar uma partida é muito diferente de entrar cinco, dez ou quinze minutos (em casa jogo). Você tem mais tempo para mostrar seu futebol e estou procurando aproveitar. Estamos conseguindo uma estratégia boa para jogar, aproveitando os espaços que o adversário dá. Acho que os 20 primeiro minutos (contra o Vasco) vão ser muito importantes. Eles também não vêm de bons resultados e temos de ir lá procurando propor o nosso jogo e procurando acertar as finalizações”, destacou o meio-campista.

Elber teve um choque de cabeça com um zagueiro adversário ainda na primeira etapa no empate contra o Vitória, domingo passado, no Mineirão, e precisou ser substituído. No entanto, ele confirmou que está bem e à disposição do treinador para iniciar o duelo contra os vascaínos.