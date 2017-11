Elano lamenta derrota do Santos e nega problemas com Lucas Lima

O técnico Elano não escondeu a insatisfação com o rendimento do Santos na derrota para a Chapecoense, por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, na Arena Condá. Ao fim da partida, ele lamentou o tropeço que acabou com as chances de título da equipe e ainda retardou a eventual classificação da equipe santista à Copa Libertadores.

“É uma noite triste, porque a gente também tem grandes obtidos. Queremos nos garantir na Libertadores o quanto antes. Se tivéssemos vencido, poderíamos estar matematicamente classificados”, afirmou o treinador, em entrevista ao Sportv. Com o resultado, o Santos caiu para o quarto lugar da tabela, ainda dentro da zona de classificação para a Libertadores.

O treinador surpreendeu nesta partida ao trocar o meia Lucas Lima, principal jogador da equipe, logo aos 7 minutos do segundo tempo. “Como o jogo foi caminhando, tentei procurar uma posição para o Lucas Lima justamente para que a bola ficasse no pé dele, onde tem a sua qualidade. Como o jogo foi muito físico, procurei ter o jogo pelas laterais. Coloquei o Jean Motta, que tem mais a característica de jogar por essa função, juntamente com Arthur e o Ricardo [Oliveira]. Um movimento tático que achei que seria importante”, explicou.