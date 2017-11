Elano define relacionados do Santos sem Lucas Lima e David Braz

O técnico Elano definiu neste sábado a lista dos 23 relacionados do Santos sem o meia Lucas Lima e sem o zagueiro David Braz. O primeiro vai cumprir suspensão nesta rodada, diante do Grêmio, no domingo, na Vila Belmiro. Já o defensor foi cortado devido a problema físico. Foto: Ivan Storti - Santos FC

Braz entrou em campo na quinta-feira, contra o Bahia, recupera de um edema na coxa esquerda. No entanto, o zagueiro sofreu uma entorse no joelho direito naquele jogo e ficou sem condições para a rodada deste fim de semana – que terá jogos somente no domingo e na segunda-feira.

Luiz Felipe será o substituto do zagueiro, formando dupla com Lucas Veríssimo. Já Lucas Lima, que levou o terceiro cartão amarelo na quinta, terá seu lugar ocupado por Vecchio na equipe.