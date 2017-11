Elano comemora vitória sobre Grêmio e mira seguir no comando do Santos em 2018

Elano, no entanto, desconversou sobre a utilização do meia Lucas Lima, que não atuou diante do time gremista por estar suspenso e está em seus últimos dias de contrato com o Santos – o vínculo do jogador vence no mês que vem e há rumores sobre a sua ida para o Palmeiras na próxima temporada.

“Uma noite de descanso. Eu estava muito preocupado com esse jogo, justamente pela semana que tivemos. Foram três jogos em sete dias, mais as viagens. É um desgaste muito grande. (Grêmio) É um time bem treinado, de muita qualidade e que veio totalmente descansado. Mérito dos nossos jogadores. O objetivo dessa noite foi alcançado”, comemorou o comandante santista em entrevista coletiva após a partida.

O técnico interino do Santos, Elano, valorizou a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que deixou o time a apenas um ponto de garantir matematicamente um lugar no G4 e, consequentemente, uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018. O treinador demonstrou alívio pelo triunfo.

“Tive uma conversa com Lucas, em Chapecó, e com o grupo sobre o que acho da situação. Não estou aqui para apontar as situações que acontecem. Estou aqui para ajudar. Sou treinador e tenho que tratar todo mundo por igualdade. Disse ao presidente que enquanto ele estiver comigo, ele tem qualidade para jogar. A decisão de tirar ou colocar no time é minha. Agora, se ele vai estar integrado ou não, a diretoria é que tem que resolver”, despistou o técnico.

Apesar das indefinições provocadas pela proximidade da eleição presidencial no clube, marcada para o dia 9 de dezembro, Elano confessou ter esperanças de continuar à frente do time em 2018. O treinador afirmou que já tem definidos os planos para a pré-temporada e o início do Paulistão, mas evitou comentar eventuais mudanças no elenco.

“O planejamento para janeiro está pronto. Já fiz o planejamento com os funcionários do clube. Dia 3 de janeiro é a reapresentação. E a programação para o primeiro jogo, dia 17 de janeiro, está pronta. Não é simples. Você não pode contratar agora. Sobre elenco, temos que esperar (a eleição). Espero continuar, conto com isso, para que possa começar do começo que é muito mais fácil. Conte comigo. Sou Santos sempre”, enfatizou Elano.