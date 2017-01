Eintracht Frankfurt bate o Schalke 04 e pula para o terceiro lugar na Alemanha

Com Bayern de Munique e RB Leipzig bem à frente na tabela de classificação, disputando o título, o terceiro lugar do Campeonato Alemão passa a valer ouro para o restante dos clubes, já que este posto dá uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta sexta-feira, na abertura da 18.ª rodada – a primeira do returno -, o Eintracht Frankfurt assumiu esta posição ao derrotar o Schalke 04 por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, na cidade de Gelsenkirchen.

Agora com 32 pontos, o clube de Frankfurt ultrapassou três rivais de uma vez só – Hoffenheim com 31 e Borussia Dortmund e Hertha Berlin com 30 cada. No entanto, os três jogarão neste final de semana. Lá na frente, o Bayern de Munique tem 42 pontos, três a mais que o RB Leipzig. Já o Schalke 04 permanece na 10.ª colocação com 21 pontos, longe de uma vaga em competições europeias e do risco de rebaixamento.

Diante de seus torcedores em Gelsenkirchen, o Schalke 04 decepcionou mais uma vez. Artilheiro do Campeonato Alemão na temporada 2014/2015, o centroavante Alexander Meier marcou o gol da vitória do Eintracht Frankfurt. Em cobrança de falta ensaiada aos 33 minutos do primeiro tempo, Hasebe tocou da direita para a marca do pênalti, de onde Meier, que se desvencilhou da marcação do zagueiro brasileiro Naldo, concluiu sem chances para o goleiro Fährmann.

Na próxima rodada, a 19.ª da competição, o Schalke 04 terá pela frente nada menos que o líder Bayern de Munique, na Allianz Arena, em Munique. Já o Eintracht Frankfurt receberá o Darmstadt.