Egito é derrotado em Uganda e perde liderança de grupo das Eliminatórias da Copa

A fase final das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, estão na metade e nesta quinta-feira dois jogos foram realizados pela terceira rodada. O destaque ficou por conta da derrota do Egito para Uganda por 1 a 0, fora de casa, que tirou os egípcios da liderança de seu grupo – na África, apenas os primeiros colocados das cinco chaves se classificarão ao Mundial.

O gol da vitória de Uganda foi marcado por Emmanuel Okwi, aos sete minutos do segundo tempo. Com os três pontos, os ugandenses chegaram a sete e ultrapassaram o Egito, que ficou com seis. Na próxima terça-feira, os dois países voltam a se enfrentar pela quarta rodada, desta vez no Cairo.

E quem pode entrar na briga pela vaga é Gana, que tem um ponto e nesta sexta-feira encara como mandante o Congo – lanterna sem pontuar. Na terça acontecerá o duelo da volta, na casa dos congoleses.