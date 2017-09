Egídio salva o Palmeiras de derrota em jogo-treino com o Red Bull Brasil

O Palmeiras ficou apenas no empate em 1 a 1 nesta sexta-feira no jogo-treino contra o Red Bull Brasil, na Academia de Futebol. A equipe titular do técnico Cuca atuou durante o primeiro tempo, quando houve empate sem gols. Depois, na etapa final, o time modificado saiu atrás ao levar um gol de Mailson e reagiu no fim, ao conseguir igualar com um gol Egídio, após chute cruzado.

Cuca escalou a formação titular parecida à usada na vitória por 4 a 2 no clássico sobre o São Paulo, com: Fernando Prass; Jean, Luan, Edu Dracena e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson. Na primeira etapa, o Palmeiras perdeu um pênalti com Jean, defendido pelo goleiro, e teve um susto com Moisés, que precisou deixar a atividade mais cedo após pancada no tornozelo esquerdo.

LEIA TAMBÉM: Jair Ventura festeja fim do jejum de vitórias do Botafogo no Brasileirão

Na segunda etapa, o treinador trocou a equipe inteira, para promover testes. Porém, logo no início o Red Bull saiu na frente. Para reagir o Palmeiras pressionou bastante pelos lados do campo, principalmente com Keno e Róger Guedes, até conseguir o empate no fim, com Egídio. A atividade foi acompanhada de perto pelo presidente do clube, Maurício Galiotte, que viu o trabalho sentado no banco de reservas.