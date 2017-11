Egídio é multado por xingar torcedor no desembarque do Palmeiras em São Paulo

O lateral-esquerdo Egídio foi advertido e multado pela diretoria do Palmeiras por “comportamento inadequado” no desembarque da delegação nesta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), após a derrota para o Vitória, em Salvador. Um torcedor acompanhou o jogador ao longo do saguão e disse que ele deveria jogar mais bola, entre outros comentários. O atleta respondeu com um xingamento e disse “Vai tomar no c…”

Egídio vive uma relação conflituosa com a torcida. O lateral-esquerdo passou a ser criticado com frequência depois de ter perdido o pênalti que resultou na eliminação do Palmeiras da Copa Libertadores. O então técnico Cuca saiu em defesa do jogador afirmando que outros atletas, como Deyverson, não quiseram participar das cobranças. O seu contrato vai até o final do ano, mas a renovação ainda não foi definida.

LEIA TAMBÉM: Fagner diz que tropeço do rival não muda peso do clássico para o Corinthians

A diretoria do Palmeiras montou um forte esquema de segurança para receber os jogadores no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Ao todo, foram 12 seguranças. Os jogadores chegaram em silêncio, sem conceder entrevistas. Poucos torcedores acompanharam o desembarque. Em seguida, todos se dirigiram à Academia de Futebol, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e foram dispensados. O time volta a treinar nesta sexta-feira.