Eduardo Baptista testa Palmeiras com Vitinho e Barrios no time titular

O Palmeiras voltou a treinar no campo nesta terça-feira depois do jogo no fim de semana com a Chapecoense e apresentou novidades na sua formação titular. O técnico Eduardo Baptista comandou atividade tática em que deu chances para o atacante Lucas Barrios na vaga de Alecsandro e para o meia Vitinho, destaque no amistoso de sábado, atuar no lugar de Dudu, que desfalca o time por estar em compromisso com a seleção brasileira.

A convocação do técnico Tite para o amistoso com a Colômbia, no Rio, fez o treinador do Palmeiras promover outra troca na formação titular. Vitor Hugo deu lugar para Edu Dracena, que trabalhou entre os titulares na atividade da manhã desta terça na Academia de Futebol. O próximo compromisso do Palmeiras também será um amistoso. No domingo o time recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque.

LEIA TAMBÉM: Paulista elimina a Chapecoense e vai à semifinal da Copa São Paulo

A equipe escolhida por Baptista no trabalho tático realizado sem goleiros teve a seguinte formação: Jean; Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Vitinho; Barrios. Na função de atacante centralizado, o paraguaio saiu na segunda parte do treino para dar lugar a Willian, reforço que veio do Cruzeiro e ainda não estreou pela nova equipe.

Willian, aliás, seria apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta terça. O clube, porém, desmarcou o ato porque o diretor de futebol Alexandre Mattos avisou que gostaria de estar pessoalmente na apresentação. O dirigente está em viagem pela Inglaterra, onde foi cuidar dos últimos detalhes da venda de Gabriel Jesus para o Manchester City.