Edu Dracena pede valorização ao trabalho de Alberto Valentim no Palmeiras

O zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, afirmou nesta sexta-feira ser necessário valorizar o trabalho do técnico Alberto Valentim no comando do clube. Apesar de estar próximo de deixar o cargo, pois Roger Machado acaba de ser contratado para o próximo ano, o treinador teve a passagem elogiada pelo defensor, que relembrou os bons resultados e a arrancada do time no Campeonato Brasileiro.

“Só chegamos na reta final brigando por título por causa do Alberto. Conseguimos três vitórias seguidas, o que nos aproximou do líder. Infelizmente, no jogo em que poderia ter decidido o campeonato, não fomos da maneira que gostaríamos”, disse o defensor em entrevista coletiva. Em outubro, depois da chegada de Cuca, o Palmeiras teve chance de assumir a liderança do campeonato, até perder para o Corinthians.

Nas duas rodadas finais o Palmeiras briga para superar Grêmio e Santos para ser vice-campeão. Os adversários nos compromissos são o Botafogo, na segunda-feira, no Allianz Parque, e o Atlético-PR, no domingo seguinte, em Curitiba. Depois dessas partidas Valentim vai anunciar se aceita ficar no Palmeiras como auxiliar ou se vai assumir outra equipe.