Edu diz que últimos amistosos são testes similares aos jogos da 1ª fase da Copa

O diretor de seleções do Brasil, Edu Gaspar, explicou nesta segunda-feira a escolha pela Croácia e Áustria para os amistosos nos dias 3 e 10 de junho, os últimos antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia – O time de Tite iniciará a luta pelo hexa no dia 17 de junho, diante da Suíça, em Rostov.

“Vamos jogar contra a Sérvia (na Copa). Então seria interessante jogar com uma seleção próxima, assim como a Suíça. Sempre levamos em conta pelo estilo de jogo ou dos sistemas em encontrar algo similar individual ou coletivamente”, informou.

Sobre a Croácia, Edu disse se tratar “de um adversário interessante do sistema tático e individualmente”. A Áustria, de acordo com o dirigente, foi definido “por jogar em uma linha de cinco bem rígida, bem defensiva.”

Os preparativos finais para a Copa começam em maio. No dia 21, os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis. Após uma semana de exames médicos e treinos, o time embarca para Londres, onde ficará entre o dia 28 de maio e 8 de junho. Na capital inglesa, o Brasil treinará no CT do Tottenham. O amistoso com a Croácia, no dia 3 de junho, ainda não tem cidade definida. A CBF anunciou apenas que o jogo será disputado na Inglaterra.

Em 8 de junho, a delegação brasileira embarca para Viena, na Áustria. Após um treino na cidade, o time faz um amistoso com os donos da casa no dia 10. No dia 11, o Brasil viaja para Sochi, na Rússia, onde treinará até o dia 15 e embarca para Rostov, local da estreia no Mundial.