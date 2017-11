Edimar vive expectativa de continuar no São Paulo em 2018

Enquanto São Paulo e Cruzeiro não oficializam a situação do lateral-esquerdo Edimar para a próxima temporada – ele está emprestado ao time tricolor até o fim deste ano -, o jogador demonstra que torce para ficar no Morumbi.

“O meu desejo de ficar no São Paulo é muito grande. É um desejo meu e da minha família, espero que se concretize. Ficarei muito feliz. Quem não quer ficar em um clube gigante como o São Paulo?”, questionou o jogador.

LEIA TAMBÉM: RB Leipzig abre vantagem duas vezes, mas só empata com o Borussia Mönchengladbach

A tendência é que o jogador fique de fato no São Paulo. Ele confirmou que os times negociam, mas despistou sobre o rumo do acordo. “Os clubes estão conversando. No momento, não posso falar nada, mas acredito que, em breve, teremos novidades. Vamos esperar os clubes se manifestarem, e falo da situação quando estiver concretizada.”