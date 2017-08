Edimar prevê dificuldade sem Arboleda e pede atenção

Na avaliação de Edimar, todo o sistema defensivo do São Paulo vem pecando. O lateral pede mais atenção ao time. “Não são só os quatro (laterais e zagueiros), tem que melhorar toda a questão defensiva. Vamos trabalhar para melhorar. Precisamos ter amis atenção. Estamos sempre fazendo gol, mas precisamos ter mais atenção na hora de matar o jogo”.

“Ele é um grande jogador e que se esforça muito para ajudar o time a sair dessa situação. Qualquer um que sai faz falta, e ele não é diferente. Precisamos de todos nesse momento. Porém, temos soluções que podem dar conta do recado”, avaliou o jogador, em referência aos zagueiros Lugano, Douglas, Aderllan e Bruno Alves, opções de Dorival para a vaga do equatoriano.

O lateral-esquerdo Edimar avalia que a ausência do zagueiro Arboleda, que acumula três cartões amarelos e cumprirá suspensão contra a Ponte Preta, poderá deixar a situação ainda mais difícil para o setor defensivo do São Paulo, que sofreu sete gols nos últimos três jogos e está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Edimar exaltou a importância do elenco ter cada vez mais confiança para a luta contra o rebaixamento. “Qualquer jogador nessa situação se sente pressionado e essa confiança é muito grande no trabalho do Dorival. Todos tem se doado, mas precisamos ainda mais de cada um de nós. Se não nos doarmos, não vamos conseguir tirar o São Paulo dessa situação. A preocupação é muito grande, mas a confiança também precisa ser muito grande”.

O São Paulo volta a campo no dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi, pela 23ª rodada do Brasileirão.

LEIA TAMBÉM: Lateral Buffarini pode ir para o Boca Juniors