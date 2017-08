Edílson fica novamente fora de treino e desfalca o Grêmio na Libertadores

O Grêmio não poderá contar com Edílson na partida desta quarta-feira contra o Godoy Cruz, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o lateral-direito ficou fora do último treinamento do time antes da partida e foi descartado pelo departamento médico.

Edílson já havia ficado de fora do treinamento da última segunda-feira do Grêmio por causa das dores musculares que vão levá-lo a desfalcar a equipe nesta quarta. Assim, a sua vaga vai ser ocupada pelo veterano lateral-direito Léo Moura.

No treinamento desta terça-feira, fechado para a imprensa, Lucas Barríos trabalhou normalmente e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. Já os também atacantes Miller Bolaños e Jael, em fase final de recuperação de lesão, correram em volta do campo e seguem de fora do time.