Ederson, do Fla, é operado com sucesso para retirada de tumor e ganha prótese

Três dias depois de o Flamengo revelar que o meia Ederson está com um tumor no testículo e terá de se afastar do time por tempo indeterminado para se tratar do grave problema de saúde, o jogador foi operado com sucesso na manhã desta sexta-feira, no Rio, onde se recupera bem da cirurgia.

O procedimento cirúrgico ocorreu no hospital CopaStar, na zona sul da capital carioca, e serviu para retirada do tumor no testículo direito do atleta. Na operação também foi colocada uma prótese no lugar do testículo, que precisou ser removido.

“O paciente Ederson Honorato Campos foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor no testículo direito, na manhã desta sexta-feira, dia 28, no hospital CopaStar. O procedimento foi considerado um sucesso. O paciente permanece internado e apresenta estado de saúde estável”, informou o boletim médico divulgado nesta sexta pela assessoria de imprensa do hospital.