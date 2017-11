Dourado mostra confiança no Fluminense, mas avisa: ‘Não adianta só ficar falando’

A derrota para o Corinthians deixou o Fluminense em situação bastante incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro. São 43 pontos, na 15.ª colocação, a apenas quatro da zona de rebaixamento. O momento complicado não tira a confiança do atacante Henrique Dourado na permanência do clube na Série A, mas ele próprio sabe que é preciso transportar este otimismo para o campo.

“Agora restam apenas três jogos. Tudo que foi falado durante o ano em muitos jogos, temos que colocar em prática. Não adianta ficar só falando muito e não praticar. Já estamos cientes do que está se passando e temos condições de melhorar, como já fizemos nos bons jogos, mas falta atitude em relação a não acontecer as falhas novamente”, declarou nesta sexta-feira.

O Fluminense venceu apenas um dos últimos oito jogos na temporada, retrospecto que aumentou a pressão sobre os jogadores e deixou o time em situação complicada. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, a equipe fará confrontos diretos contra Ponte Preta, na próxima segunda-feira, no Maracanã, Sport e Atlético-GO.