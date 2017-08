Dourado minimiza artilharia e valoriza reação do Flu no Brasileirão

A vitória sobre o Atlético Mineiro na noite de segunda-feira teve importância especial para Henrique Dourado. O atacante do Fluminense marcou dois gols e voltou ao topo da artilharia do Brasileirão, agora com 12 gols. O artilheiro, contudo, minimizou o feito e fez questão de destacar a reação recente do time na tabela.

“A importância dos gols tem o significado de três pontos. Quando o coletivo vai bem, o individual aparece e, graças a Deus, pude ajudar meus companheiros. Nossa equipe queria muito essa vitória e os gols nos ajudaram, mas vamos manter os pés no chão, continuar trabalhando”, declarou Dourado.

Antes do triunfo no Maracanã, o Flu vinha de vitória sobre o Atlético-GO e empate fora de casa com o Santos. A sequência fez o time carioca se aproximar do G6. Está agora em 8º, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.