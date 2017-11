Dourado cobra vitória do Flu sobre a Ponte para acabar com preocupação

A derrota para o Corinthians na noite desta quarta-feira, no Itaquerão, manteve o Fluminense preocupado com a zona de rebaixamento. O time carioca está três posições e quatro pontos acima da zona da degola na tabela, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão.

Por isso, o Fluminense não perdeu tempo nesta quinta e já voltou aos trabalhos, ainda em São Paulo, antes do seu retorno ao Rio de Janeiro. E, após as atividades no hotel, o atacante Henrique Dourado admitiu que a ameaça do rebaixamento preocupa muito o time ainda.

LEIA TAMBÉM: Com gols argentinos, Juventus passa fácil pelo Chievo e segue 100% no Italiano

“Nós estamos cientes que a nossa briga era essa da ‘zona da confusão’. Agora é vencer em casa, temos dois confrontos diretos jogando com a presença da nossa torcida. A derrota para o Corinthians foi doída, mas a gente já tem que focar no jogo contra a Ponte Preta”, afirmou, referindo-se ao jogo da próxima segunda, dia 20, no Maracanã.