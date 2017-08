Dourado celebra momento pelo Fluminense e exalta equipe: ‘Estamos nos superando’

O atacante Henrique Dourado falou nesta quarta-feira sobre o ótimo momento vivido com a camisa do Fluminense e a campanha do clube no Campeonato Brasileiro. Destaque da vitória de segunda-feira sobre o Atlético-MG, o jogador de 27 anos fez questão de exaltar a superação do time tricolor em meio às muitas lesões sofridas por parte do elenco ao longo da competição.

“Somar o maior número de pontos, ficar na parte de cima da tabela e conquistar a vaga na Libertadores. Esse é o pensamento de todos nós. Sabemos que em meio às dificuldades que atravessamos durante a competição, estamos nos superando, brigando e olhando para cima. Acho que o mais importante é isso”, declarou o atacante.

LEIA TAMBÉM: Em jogo com 4 pênaltis, Internacional vence Náutico e entra na zona de acesso

No 2 a 1 sobre o Atlético-MG, Henrique Dourado marcou os dois gols do Fluminense e chegou a 12, ultrapassando Jô, do Corinthians, e se isolando na ponta da disputa pela artilharia da competição. E por mais que garanta que o maior objetivo é levar o time carioca à Libertadores do ano que vem, o jogador admite que ser o maior goleador do Brasileirão é um sonho.