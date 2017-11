Douglas promete Flu forte nas últimas rodadas e ainda sonha com Libertadores

O Fluminense garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao derrotar a Ponte Preta na última segunda-feira, no Maracanã. Mas se engana quem pensa que o time carioca diminuirá o ritmo para as últimas duas rodadas. Nesta quarta, o volante Wendel prometeu motivação para encarar Sport e Atlético-GO, colocou a vaga na Sul-Americana como principal objetivo e admitiu até o sonho de uma improvável classificação à Libertadores.

“O jogo contra o Sport vai ser muito importante. Vamos jogar firme, vamos brigar. Por nós mesmos, porque queremos a vaga na Sul-Americana”, declarou. “A gente vai fazer a nossa parte, ganhar os jogos finais. Os outros resultados? Só deus sabe. E se pintar uma vaga na Sul-americana ou até na Libertadores, estamos aí.”

O próprio volante, no entanto, admitiu que o maior prêmio do Fluminense no ano foi ter se livrado do rebaixamento. Para ele, uma prova da superação de diversos integrantes do elenco, que sofreram com graves lesões em 2017, e até do técnico Abel Braga, após a tragédia familiar que viveu.