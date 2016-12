O Borussia Dortmund continua decepcionando seu torcedor no Campeonato Alemão. Se na Liga dos Campeões a equipe avançou às oitavas de final como líder do grupo do Real Madrid, na competição caseira vem colecionando decepções. Nesta terça-feira, não passou de um empate por 1 a 1 diante do Augsburg, mesmo diante de um Signal Iduna Park lotado.

Este foi o terceiro empate seguido do Borussia no Alemão, o quarto no total. O time venceu somente uma das últimas seis partidas que disputou e é o quarto colocado da competição, com 27 pontos. Já o Augsburg é o 12.º na tabela, com 18 pontos. As equipes, agora, descansam na pausa do campeonato para o fim do ano e só voltarão a campo no fim de janeiro.

Diante de sua torcida, o Borussia começou melhor nesta terça e acertou a trave logo aos oito minutos com Götze, em chute desviado pela zaga. Aos 26, o time da casa voltou a assustar, desta vez pelo alto. Schmelzer cobrou falta, Ginter desviou de cabeça e o goleiro Hitz foi buscar no canto esquerdo.

Apesar das melhores oportunidades, o Borussia também dava espaço na defesa e foi castigado por isso aos 32 minutos. Após saída errada de Bartra, Teigl aproveitou sobra no meio de campo e tocou de primeira para Dong-Won Ji. De frente para o gol, ele tocou na saída de Weidenfeller, que espalmou. Mas a sobra ficou para o próprio Ji, que finalizou para o gol vazio.

Se acumulou chances desperdiçadas no primeiro tempo, o Borussia precisou de somente um minuto para chegar ao empate após o intervalo. Dembele recebeu pelo meio, tocou para Kagawa e correu para receber de volta. Dentro da área, teve calma para tocar no canto direito do goleiro.

O gol embalou os donos da casa, que cresceram e foram desperdiçando chance atrás de chance. Aubameyang chegou a ficar de frente para o goleiro em duas oportunidades, mas errou na finalização. Nos últimos minutos, foi a vez de Schürrle ter ótimo momento de frente para o gol, mas a zaga conseguiu a atrapalhar sua finalização, que saiu torta.

OUTROS RESULTADOS – Nas outras partidas do dia, destaque para o Eintracht Frankfurt, que chegou aos 29 pontos e subiu para o terceiro lugar ao derrotar o oitavo colocado Mainz por 3 a 0, em casa. O Wolfsburg visitou o Borussia Mönchengladbach e respirou um pouco na luta contra a degola ao levar a melhor por 2 a 1. Já o Hamburgo segue na zona do rebaixamento, mas ao menos pôde comemorar o triunfo sobre o Schalke 04, pelo mesmo placar.