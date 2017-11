Dorival vê São Paulo ainda lutando por ‘objetivos maiores’ no Brasileirão

Em preparação para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo enfrentará o Coritiba fora de casa, o técnico Dorival Junior diz que vê o time tricolor ainda em busca de objetivos maiores, depois de se livrar do risco de queda para a Série B.

“Acho que ainda temos ainda algum objetivo no campeonato e não podemos esmorecer. O treino desta terça foi muito sério, muito forte, e viajaremos a Curitiba em busca de um grande resultado”, disse o treinador, à SPFC TV.

LEIA TAMBÉM: Paysandu derrota lanterna ABC por 2 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento

O treinador diz estar aliviado com a garantia de permanência do clube na elite do futebol brasileiro no ano que vem, mas vê o São Paulo lutando por “coisas melhores”, sobretudo na próxima temporada. “Naturalmente, estamos mais aliviados em relação ao que vinha acontecendo, mas ainda é pouco. Queremos coisas maiores. É uma ambição comedida, claro, mas queremos ter uma melhor posição e, em 2018, lutar por coisas bem melhores.”