Dorival vê injustiça em denúncia do STJD que pode suspender Pratto por 6 jogos

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, lamentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de denunciar o atacante Lucas Pratto pelo lance em que o argentino foi expulso no jogo do último domingo, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Ao ter conhecimento da denúncia, Dorival disse que o lance foi normal e que jogadas mais violentas não tiveram o mesmo tratamento.

“Já vi outras jogadas que não deram em nada. Sinceramente, achei um lance de jogo. Não vi dessa forma (violenta). A reação do atleta depois do lance mostrou que ele não teve a intenção daquilo que está sendo denunciado”, lamentou Dorival.

Pratto foi denunciado pelo STJD pela jogada no final do segundo tempo do jogo por “calçar de forma temerária o adversário”, de acordo com o tribunal. O lance com Henrique fez com que Pratto recebesse o segundo cartão amarelo no jogo e, consequentemente, fosse expulso. Digão, pelo lance em que calçou Hernanes, e Rafael Sóbis, por reclamar da arbitragem, ambos do Cruzeiro, também foram denunciados.